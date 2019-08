D'importants soucis de circulation dès lundi pour se rendre aux barrages de l'Eau d'Heure

La route vers les barrages de l'Eau d'Heure va en effet rester fermée quatre mois durant. Deux ponts doivent être rénovés. Il y aura des déviations et les poids-lourds ne pourront pas passer par Walcourt.

Pourquoi des travaux en pleine saison touristique ?

La commune n'a pas eu son mot à dire sur ce calendrier fixé par les responsables de la Région wallonne et de la SNCB.

"On avait demandé à ce que les travaux soient exécutés dans le courant du mois d'avril mais la SNCB ne ferme pas la ligne 132 en avril. Ils ont décidé que c'était d'office au mois d'août, explique Christine Poulin, la bourgmestre de Walcourt. A partir du 19 août, la ligne sera donc fermée. Il n'y aura plus de trains. Ils pourront donc y commencer les travaux (…) Ce que nous déplorons dans ce cas-ci, c'est que le calendrier nous est totalement imposé ! Certes, en tant que commune, nous n'avons pas grand-chose à dire : ce ne sont ni nos lignes, ni nos ponts… Sauf que le plus gros des conséquences, là, c'est bel et bien pour nous ! On doit en effet complètement réorganiser tout le trafic routier. Et la route des barrages en plein mois d'août, ce n'est pas une mince affaire…"

On l'a dit plus haut : plusieurs déviations seront prévues. "La plus grande d'entre elles sera la N5 pour aller rechercher la route de Philippeville, vers les barrages. Les plus de 3,5 tonnes ne pourront pas circuler dans Walcourt, les routes ne le permettant pas. Ce sera une circulation locale. Les gens devront prendre la N5 et faire un détour de quelques kilomètres. Cela fait beaucoup mais au niveau sécurité, nous n'avions pas le choix !"