D'anciens ossements humains découverts sur un chantier rue Rogier à Namur

D'anciens ossements humains ont été découverts vendredi en début d'après-midi rue Rogier, à Namur, indique le parquet namurois. Le chantier en cours sur la zone a dû être interrompu plusieurs heures.

La découverte a été faite par les ouvriers dans une dalle de béton. Des experts et un médecin légiste sont descendus sur place. D'après les premières constatations, les os dateraient d'il y a plus de cinquante ans, précise le parquet. Des prélèvements ont été réalisés en vue d'analyses plus poussées.