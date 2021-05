Cure de jouvence pour les façades de la rue Wauters, à Engis

C’est un ravalement de façade, au sens premier du terme. A Engis, rue Joseph Wauters, une cinquantaine de maisons sont en train de bénéficier d’une cure de jouvence. Des travaux financés par les entreprises riveraines.

Les façades ont beaucoup souffert, elles sont fragilisées par les usines, le passage des camions

Des façades grises et tristes, qui se parent d’ocre, de bleu ou de rose. Coup de burin après coup de burin, la rue se métamorphose. Et la mue est déjà bien entamée : sur les 56 façades qui doivent être rénovées, une bonne moitié a déjà bénéficié de ce coup de jeune.

" Les façades ont beaucoup souffert, elles sont fragilisées par les usines, le passage des camions ", explique Mimmo Argentino, co-gestionnaire de technorésine, la société qui s’occupe du chantier. Les travaux ne sont donc pas uniquement cosmétiques. " Parfois on doit faire un décapage complet de la façade et un nouveau cimentage pour assurer la durabilité des travaux. "

Redonner de la joie et de la couleur

Les habitants qui ont accepté les travaux – presque tous — ne payent rien. Ils ont pu faire leur choix, parmi une palette de couleurs. " L’idée c’est de choisir des couleurs qu’on retrouve dans l’environnement et de les intégrer de la façon la plus harmonieuse possible. Parfois aussi, on retrouve une belle brique et on décide alors de la mettre en valeur, de ne pas la peindre ", détaille Philippe Lhomme, le secrétaire de l’ASBL Engironnement, qui rassemble la dizaine d’entreprises participantes. "L’idée c’est de redonner de la joie et de la couleur à cette rue."

Coût total de ces travaux : 400.000 euros, à la charge des entreprises. Le centre culturel d’Engis devrait lui aussi sortir ses plus beaux pinceaux, pour faire naître des fresques bariolées sur d’autres façades de la rue.