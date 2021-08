Cure de jouvence pour l’un des plus anciens ateliers de la STIB

Plus de 180 personnes se relaient ici jour et nuit en équipe pour travailler et répondre notamment aux urgences. Un rail qui casse sur le réseau ne peut pas attendre trop longtemps. Il faut pouvoir réagir. En 2020, plus de 43 kilomètres de rails ont ainsi été façonnés dans cet atelier.

Les briques rouges et les grandes armatures en fer du bâtiment sont toujours là, comme un témoin du passé mais ils côtoient la technologie actuelle. "Les rails nous viennent de l’étranger" explique Jean-Louis Blicq, le chef d’atelier. "Des rails en version brute si l’on peut dire. Ils devront être façonnés pour pouvoir être posés et correspondre aux spécificités du réseau de trams et métros bruxellois".

De nouveaux travaux nécessaires

"Il y a eu des transformations par le passé mais on a toujours veillé à respecter le caractère patrimonial et historique du bâtiment", poursuit Cindy Arents, la porte-parole de la STIB. "De nouvelles rénovations sont prévues. Elles sont nécessaires si l’on veut poursuivre l’activité sur le site mais on va garder l’aspect du bâtiment et préserver sa spécificité bien entendu. On va notamment refaire l’entièreté des abords du site en créant des espaces verts. Nous conserverons aussi l’ancien silo à charbon qui alimentait le site quand il jouait son rôle de centrale électrique". Et puis un petit coup de neuf aussi pour la maison du directeur qui se trouve à l’entrée du site. "En marge de cette rénovation, un accès cyclo-piéton sera aménagé entre le site industriel et le complexe de logements qui va être construit sur le terrain voisin. Ce nouveau chemin permettra de rejoindre facilement le quai Demets depuis la rue de Birmingham et inversement. Il constituera aussi un raccourci pour accéder à la station de métro Jacques Brel toute proche".

Les travaux devraient débuter à l’automne prochain.