Cure de jouvence pour l'Euro Space Center à Transinne

L'Euro Space Center, installé depuis près de 30 ans à Transinne, subira un important lifting entre septembre 2019 et juin 2020, ont annoncé mercredi le groupe Idelux et la bourgmestre de Libin, Anne Laffut.

Cette redynamisation s'inscrit dans le cadre du déploiement international du pôle spatial Redu-Transinne, qui englobe le parc d'activités Galaxia et le centre ESA-ESEC de Redu. "Le but est de positionner ce pôle au niveau international et de faire de l'Euro Space Center le centre européen de référence en termes d'attractivité touristique et de sensibilisation à l'espace et aux sciences connexes", souligne dans un communiqué le groupe Idelux.

Les travaux porteront notamment sur une mise en conformité du bâtiment et une amélioration sur le plan énergétique, le remplacement des bardages de façades, ainsi qu'une nouvelle scénographie (espace immersif, développement d'un "village martien", nouvelles attractions,...), la rénovation de l'auditorium et la thématisation d'un parc extérieur.

Le budget de cette cure de jouvence est estimé à 12,240 millions d'euros, dont 5.664.897 euros subsidiés principalement par le Commissariat général au tourisme et 1,1 million par la commune de Libin.

L'an dernier, l'Euro Space Center a accueilli 53.000 visiteurs d'un jour.