Cure d'amaigrissement à la Province de Namur : deux cent personnes en moins en 2024

Avec le vote ce vendredi de son budget 2021, la Province de Namur entame une véritable cure d'amaigrissement. Jusqu'en 2024, les départs à la retraite ne seront plus remplacés, ce qui réduira le personnel d'environ 200 personnes, sur 1030 actuellement.

En septembre, la majorité MR-CDH-Défi avait annoncé la couleur, en présentant un plan stratégique permettant de supporter l'augmentation du coût des zones de secours. La Région wallonne impose aux provinces de supporter progressivement 60 % de cette charge, les 40 % restants étant à charge des communes. Pour la Province de Namur, cela représente 7,5 millions en 2020, 10 millions en 2021, 16,5 millions en 2022, 20 millions en 2023 et cela pourrait grimper à 26 millions en 2024.

Deux cent départs à la pension non remplacés

"Dès l'année prochaine, nous devons faire un gros effort financier, commente le député président Jean-Marc Van Espen. Nous allons réduire nos dépenses de fonctionnement de 2,2 millions d'euros et nous feront 600.000 euros d'économies en frais de personnel, en ne reconduisant pas certains contrats à durée déterminée et en ne remplaçant pas les personnes qui partiront à la retraite."

La réduction du personnel par non remplacement des départs à la pension va se poursuivre au moins jusqu'en 2024. Cela représente environ 200 personnes, une sacrée cure d'amaigrissement pour l'institution provinciale namuroise qui abandonne par ailleurs certains services : la politique étrangère, le tourisme, la cellule environnement, l’imprimerie provinciale, le secteur du cinéma, l’office des métiers d’art, le centre de documentation en arts, Télépronam, la cellule sport, la cellule communication DASS, l’illettrisme, le SAMI, la cellule de promotion santé.

Un autre volet important d'économie concerne les dépenses de transfert, notamment les subsides alloués aux associations, amputées de 3,2 millions l'année prochaine.

Critique virulente de l'opposition

Pour le PS, il y avait d'autres moyens d'équilibrer le budget que de sabrer dans les subsides aux associations et les dépenses en personnel. "La majorité refuse d'examiner d'autres pistes, estime le chef de groupe Antoine Piret, par exemple la suppression d'un poste de député permanent sur les quatre que compte la Province, une mesure qui permettrait de rapporter jusqu'à 600.000 euros par an. Ou diviser par deux les dépenses de communication de la Province, ce qui rapporterait un million d'euros. On pourrait aussi aller chercher d'autres recettes fiscales, en augmentant par exemple la taxe sur les panneaux publicitaires."