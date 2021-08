Cuesmes : saisie de deux chevaux maltraités abandonnés sur un terrain marécageux

L’association "Animaux en Péril" est intervenue ce lundi 16 août après la découverte de l’état préoccupant d’un cheval et d’un poney abandonnés à leur sort sur un terrain marécageux dans la commune de Cuesmes. Une situation qui a conduit l’UBEA (Unité de Bien-Être Animal) de la Région Wallonne à ordonner la saisie des deux hongres.

Sur place, l’équipe d’Animaux en Péril s’est retrouvée sur un terrain plein de ronces, d’orties, de chardons et autres plantes vivaces. "Accompagnées des inspecteurs vétérinaires de l’administration, les soigneuses professionnelles sont parvenues à évoluer grâce aux tracés réalisés par le passage répétitif des chevaux. En dehors de ces chemins rudimentaires, le sol n’est qu’un mélange de boue et de déjections" précise le communiqué de l’association de défense des animaux.

Sur place, les intervenants remarquent également l’absence d’eau potable. Seule ressource pour les animaux, une bassine où s’amoncellent divers restes de pains, de légumes et fruits putrides.

Physiquement affaiblis par les privations, les deux hongres souffrent également de multiples maux. Le poney présente des signes de maigreur et les deux équidés souffrent d’un manque de soins aux pieds et aux yeux. "La maltraitance est remarquable aux pieds des équidés, ils ont tous les deux les pieds fendus, le maréchal-ferrant n’est pas intervenu depuis au moins une bonne année. Cela (…) occasionne de graves douleurs et peut par la suite causer des blessures irréversibles" insiste Sophie Locatelli, Vice-Présidente d’Animaux en Péril.

Au niveau oculaire, "le cheval et le poney souffrent d’uvéites, infections fréquentes chez le cheval, qui peuvent être soignées si les soins sont apportés dans des délais raisonnables, ce qui n’est manifestement pas le cas dans cette situation" indique le communiqué de l’association.

Amenés à Meslin l’Evêque, au refuge de l’association Animaux en Péril, les équidés ont été installés dans deux boxes. Ils ont été présentés à un vétérinaire qui a établi leur bilan de santé. Pour ces deux chevaux de 25 ans, le vétérinaire constatera une inflammation de l’uvée et pour lui l’un des deux équidés terminera rapidement aveugle en raison de l’absence de traitements de ces uvéites. Le poney présente des signes de souffrances permanentes au niveau des pieds.

Au niveau administratif, seul le poney est identifié, mais aucun des deux équidés n’est enregistré conformément à la base légale.

L’Association "Animaux en Péril", qui a pris en charge les animaux, précise que la ministre Céline Tellier a deux mois pour confirmer que ceux-ci lui seront confiés. L’UBEA a dressé un procès-verbal pour infraction au Code Wallon du Bien-être animal. La propriétaire pourra être poursuivie au pénal ou administrativement.