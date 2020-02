Cuesmes: les travailleurs de l'Hygea ont arrêté le travail

Les travailleurs du site de l'intercommunale Hygea à Cuesmes (Mons) ont arrêté le travail spontanément ce vendredi matin, a indiqué l'Hygea dans un communiqué. L'intercommunale a précisé que des perturbations sont attendues vendredi dans les collectes en porte-à-porte de la région de Mons-Borinage.

Les raisons de l'arrêt de travail

Une panne de chaudière sur le site depuis mardi après-midi est à l'origine du débrayage. Le chauffage a depuis été remplacé par des appareils d'appoint mais il n'y a plus d'eau chaude, ce qui empêche les travailleurs de prendre une douche à la fin de leur service.

Des discussions sont en cours entre syndicats et direction. L'intercommunale précise qu'un technicien viendra vendredi après-midi en espérant que le problème sera résolu pour lundi.

Des perturbations dans certaines communes

Des perturbations dans les collectes des déchets en porte-à-porte sont attendues vendredi dans la région de Mons-Borinage, après un arrêt de travail des équipes en charge de la collecte en porte-à-porte sur le site d'Hygea Cuesmes.

Les communes concernées sont Boussu (pour les ordures ménagères, les PMC et papiers-cartons), Hensies (pour les PMC et papiers-cartons), et Honnelles (pour les ordures ménagères). L'intercommunale a indiqué qu'elle informera les citoyens, via son site internet www.hygea.be et sa page Facebook, de l'évolution de la situation et de l'organisation éventuelle de collectes de rattrapage dans la journée.