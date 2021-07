Crues de la Dyle et de la Gette en Brabant wallon, des dizaines de maisons inondées

La situation devient très problématique dans le centre et l'est du Brabant wallon. La Dyle et la Gette sont en alerte de crue et sont sorties de leur lit. A Ottignies, le centre-ville est envahi par les eaux de la Dyle, mais également par l'écoulement des eaux issues du lac de Louvain-la-Neuve qui ne joue plus son rôle de bassin d'orage. Le trop-plein du lac inonde la vallée, et notamment plusieurs rues du centre de Céroux. Les voies ferroviaires de la ligne 140 à cet endroit sont également sous eaux.

A Louvain-la-Neuve, les parkings souterrains présents un peu partout en-dessous de la ville sont aussi sous eau.