Croquettes de crevettes, gaufres, bières : des chefs et brasseurs à Lyon pour promouvoir la gastronomie bruxelloise

Quatre chefs et quatre brasseurs belges représentent les couleurs de la Région-capitale de jeudi à dimanche au Street food festival de Lyon. Promouvoir la gastronomie bruxelloise à l'étranger, c'est l'ambition de visit.brussels.

"Fernand Obb" (le roi de la croquette aux crevettes), "Gaufres and Waffles", "St-Kilda" et "Humphrey" sont les quatre adresses choisies par l'agence bruxelloise du tourisme pour valoriser la diversité culinaire de la région. Proposant des plats à 5 euros, les chefs de ces établissements seront présents les quatre jours de l'événement, qui a lieu aux anciennes usines Fagor Brandt de la capitale mondiale de la gastronomie. On parle d'ores et déjà d'un débit de 1000 croquettes et 1000 gaufres (salées et sucrées) par jour. "St-Kilda" et "Humphrey" sortiront, eux, des assiettes davantage travaillées.

Mais, "l'identité bruxelloise, c'est aussi la bière", souffle Olivier Marette, responsable des projets gastronomiques auprès de visit.brussels. L'idée est donc rapidement venue d'également faire venir des brasseurs. "L'Ermitage" présentera ainsi sa bière sour Holy Mountain, "En Stoemlings" son IPA Jawa, "L'annexe" sa blanche Weizen saison et la "Brasserie de la Mule" sa blonde Lager.

Un véritable road trip culinaire

Outre la présence d'une centaine de chefs français, dont plusieurs étoilés, parmi lesquels Anne-Sophie Pic***, le festival lyonnais mettra en avant quatre destinations: Bruxelles, l'Afrique, la vallée de la gastronomie (de Dijon à Marseille en passant par Lyon) et l'Asie via son street market. Des performances culturelles et des ateliers participatifs sont également programmés. "Ce festival a pour ambition d'ouvrir les frontières de la gastronomie en proposant à son public un parfait équilibre entre des destinations et des chefs que nous mettons au défi de quitter leur zone de confort ! Un véritable road trip culinaire", promet l'affiche de cette 5e édition, qui renvoie une image "street et décalée".

visit.brussels a été mandatée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir l'image de Bruxelles par le biais de sa scène culinaire. La présence bruxelloise à Lyon sera suivie d'une visite, avec d'autres chefs et brasseurs, le 3 octobre au Marché à manger de Rennes.