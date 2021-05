Crocodile Rouge et jet-ski provisoirement à l'arrêt aux Lacs de l'Eau d'Heure

Deux des attractions les plus populaires des Lacs de l’Eau d’heure ont été mises sous scellés : le Crocodile Rouge et le Jet Club Eau d’Heure. La justice leur reproche de ne pas avoir de permis d’exploiter. Ces deux attractions sont en activité depuis des dizaines d’années, mais ignoraient totalement, disent-elles, qu’elles devaient posséder un permis d’exploitation. Elles ont été averties en 2019 qu’elles devaient se mettre en ordre, ont reçu des rappels nous explique le parquet, mais ce n’est que tout dernièrement qu’elles ont réagi. Aujourd’hui, les dossiers administratifs sont bouclés ou en voie de l’être, et il faut compter un délai de 90 jours pour obtenir une réponse, en espérant qu’elle soit positive. Sur ces entrefaites, les opérateurs ont ouvert normalement durant les vacances de Pâques, ce qui a eu le don d’irriter le parquet. Qui a fait apposer des scellés histoire de rappeler à l’ordre les indisciplinés. Les structures sont donc à l’arrêt au moment où la saison touristique commence. Cela fait donc très mal et affaiblit encore un peu plus économiquement des entités déjà touchées par la crise sanitaire. Au Crocodile Rouge, on évoque carrément le spectre de la faillite si rien ne se débloque. L'asbl Les Lacs de l'Eau d'Heure regrette cette situation devant laquelle elle est impuissante dit-elle. Les opérateurs touristiques du site doivent bien évidemment être administrativement en ordre conclut-elle. Il reste à espérer que la communication soit rétablie entre ces différents acteurs et qu’une solution temporaire puisse être trouvée.