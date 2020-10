Coronavirus: les écoles en grande difficulté pour trouver des remplaçants

La situation sanitaire ne s'améliore pas et avec le nombre croissant de professeurs malades ou en quarantaine, les écoles se retrouvent en grande difficulté pour encadrer les élèves présents.

Katty Farruggia est secrétaire de direction à la Sainte Union, section primaire à Dour. Elle passe ses journées au téléphone, ou sur Facebook, où elle lance des appels désespérés à des remplaçants potentiels : "Je viens d’avoir à l’instant un professeur de mathématiques qui se propose pour quatre périodes, cette femme sait donc donner le cours de mathématiques mais, en primaires, le titulaire ne gère pas qu’un cours, il en enseigne toute une série… Les professeurs qui n’ont pas une fonction d’instituteur sont donc un peu perdus. Un professeur de gymnastique par exemple va pouvoir assurer un remplacement, mais cela tiendra plus de la garderie".

Assurer l'encadrement des enfants

Pour cette directrice, tous les responsables d’écoles doivent connaître actuellement dans la même situation de stress : celui de garder en permanence un œil sur leur GSM et leur boîte mail pour essayer de trouver une solution rapide à chaque nouveau certificat médical qui pourrait tomber.

Un quotidien dont les politiques ne mesurent pas, selon elle, toute la complexité. Parce que pour remplacer ces absents, les écoles ont recours à des intérimaires. Une denrée rare en ce moment.

Quand la direction a trouvé la perle rare, ces intérimaires, se retrouvent face à un dilemme : car faire le job, "boucher les trous", partout où c'est nécessaire, c’est également courir le risque de transmettre le virus. "On voyage dans de nombreuses écoles, on rencontre de nombreux professeurs, on voit beaucoup d’enfant", explique Céline Staquet qui court d'une école à l'autre, dans la région de Soignies, "normalement je suis embauchée pour 21 périodes semaines pour venir en aide aux enfants qui sont en difficulté en Français. Cette semaine et la semaine dernière cela s’est bousculé : je donne plus d’heures et au français se sont ajoutés des cours de mathématiques, d’histoires et de sciences. Je complète les horaires des professeurs absents".

Elle enseigne dans sept écoles différentes

"Normalement mon horaire me fait travailler dans sept écoles différentes", poursuit Céline Staquet, "mais actuellement j’apprends la veille en fin de journée dans quels établissements et quelles matières je vais devoir enseigner le lendemain. Ce sont des épisodes particulièrement éprouvants et quand on rentre chez soi on est épuisé".

Les gestes barrières toujours et encore

Car aux nouvelles exigences du métiers, avec la diversité des cours à dispenser à un nombre d’élèves plus élevé sur différentes implantations, s’ajoute le stress inhérent au Covid-19 et à sa potentielle transmission : "Le port du masque est obligatoire. Nous autres, si on mange, c’est dans la voiture pour ne pas être le vecteur du virus d’une école à l’autre. Actuellement les réunions entre professeurs sont quasi inexistantes ou très limitées, ce qui veut dire que si le virus se transmet, c’est par nous. Nous ne voulons évidemment pas cela, nous sommes donc hyper-vigilants".