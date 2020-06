Crise du coronavirus : les communes font leurs comptes, et ça fait souvent mal

"Les calculs ne sont pas encore parfaits, mais c’est clair que nous aurons des pertes qui seront lourdes et des frais liés à cette crise qui seront significatifs". Le bourgmestre de Braine-l’Alleud, Vincent Scourneau, n’a pas longtemps tourné autour du pot : il a inscrit une modification budgétaire de pas moins d’un million et demi d’euros à l’ordre du jour du prochain conseil communal. L’achat de masques pour la population et le personnel représente à lui seul une dépense de 130.000 euros. Mais la commune a aussi dû réaliser des aménagements pour sécuriser les bureaux de l’administration communale, engager des renforts de personnel pour la maison de repos du CPAS, soutenir de différentes manières son économie locale… Tout cela représente d’énormes efforts financiers pour la commune la plus peuplée de la province. Mais quand il sort sa calculette, le bourgmestre constate aussi de nombreuses rentrées qui n’ont pas été perçues par la commune au cours des trois derniers mois. La taxe mensuelle sur les salles de cinéma représente à elle seule un manque à gagner de 150.000 euros. "Nous avons aussi fait un effort vis-à-vis des commerçants qui sont liés par un bail avec l’administration communale en suspendant leurs loyers", complète Vincent Scourneau. Bien sûr, la commune a fait quelques économies, grâce à l’annulation des festivités pendant le confinement, mais elles ne pèsent pas bien lourd dans la balance.

Un effet retard inévitable

L’ardoise risque bien d’ailleurs d’encore s’alourdir pour les communes dans les prochains mois, voire les prochaines années. La commune rurale de Chastre ne compte pas de grosses entreprises qui lui paient des taxes et n’a pas de maison de repos publique. Mais son bourgmestre, Thierry Champagne, sait déjà que certains habitants ont perdu des revenus à cause de cette crise. Et que, comme dans toutes les communes, cela aura des répercussions sur le budget. "L’impôt sur les personnes physiques est l’une des principales sources de revenus de la commune, rappelle-t-il. Or on se rend bien compte que les gens vont globalement moins bien gagner leur vie cette année. On risque donc d’avoir une chute au niveau de nos recettes. Si on l’estime ne fut-ce qu’à dix pourcents, nous nous retrouverons vite avec 350.000 euros de moins". Sans parler des recours à l’aide du CPAS. Le bourgmestre confie avoir plus peur pour la constitution du budget de 2021.