Crime raciste de Schaerbeek en 2002 : la princesse Esmeralda devient marraine de la Habiba-Ahmed Foundation

Il y a 19 ans jour pour jour, rue Vanderlinden 121, Hendrik Vyt, sympathisant notoire du Vlaams Blok fait irruption, une arme à la main, chez ses voisins marocains, la famille Isnasni. Il abat les parents, Habiba El Hajji, 45 ans et Ahmed Isnasni, 47 ans. Il tire sur les enfants, Walid et Yassine, sauvés de la mort par leur voisin Gérard. Hendrik Vyt mettra ensuite le feu à la maison. Il périra intoxiqué. Un double crime raciste qui choque tout le pays.

C’est par ces mots, prononcés dans une vidéo postée ce vendredi sur les différentes plateformes de cette fondation, que la princesse Esmeralda de Belgique , demi-sœur des rois Baudouin et Albert II, tante du roi Philippe, annonce son soutien aux actions de Kenza Isnasni, l’une des rescapés de la tuerie raciste survenue à Schaerbeek le 7 mai 2002.

"J’ai décidé de marrainer la Habiba-Ahmed Foundation parce que je suis convaincue qu’il est de notre devoir à tous, aujourd’hui plus que jamais, de lutter contre le racisme, le racisme sous toutes ses formes."

Depuis, Kenza Isnasni, la fille aînée, poursuit sans relâche un travail de mémoire. Outre une commémoration annuelle, elle demande en 2018 à la commune de Schaerbeek qu’une portion de la rue du drame devienne la rue Habiba-Ahmed. L’année dernière, elle lance la Habiba Ahmed Foundation dont l’objectif est de lutter contre le racisme.

Cette année, c’est le lancement d’un site Internet et d’un appel "Devoir de mémoire contre le racisme". "Nous appelons tous les citoyens à le rejoindre et à le signer", explique Kenza Isnasni. "Cette initiative appelant à la vigilance et à la reconnaissance aspire à être rassembleuse."

Les mots et les discours peuvent conduire au crime

C’est dans ce cadre que la princesse Esmeralda de Belgique a accepté de devenir l’une des marraines du comité de parrains et marraines de la fondation. "Le 7 mai 2002 nous a prouvé de manière tragique que les mots et les discours haineux et violents pouvaient conduire au crime", dit la membre de la famille royale.

"Aujourd’hui, dans le monde, ces discours et ces propos ont tendance à se propager. Il est urgent qu’on les dénonce, qu’on ne soit pas raciste mais qu’on soit anti-raciste. La fondation a pour objectif le dialogue, la paix et la compréhension entre les différentes communautés."

Pour la princesse, le devoir de mémoire est nécessaire pour ne pas oublier le "crime abject" du 7 mai 2002, survenu peu après la défaite de Jean-Marie Le Pen, président du Front national, lors de l’élection présidentielle en France.

"La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l’amour le peut", conclut Esmeralda de Belgique, connue pour ses prises de position antiracistes et écologistes - elle publie d'ailleurs le livre "Quel monde pour demain?" avec Adelaïde Charlier. L’an dernier, en pleine vague "Black lives matter", elle avait notamment appelé le palais à présenter ses excuses au sujet des crimes commis lors de la colonisation du Congo, entreprise par Léopold II.