Création d'un réseau hospitalier namurois: cela va-t-il changer quelque chose pour les patients ?

Tous les hôpitaux namurois ne formeront-ils un jour qu'une seule structure ? Fin de la semaine dernière, ils ont en tout cas annoncé la création d'un réseau, qui comprend le CHR Sambre et Meuse, le CHU UCL Namur et les cliniques Saint-Luc de Bouge. Un réseau qui devra piloter, à partir de 2020, la politique des soins hospitaliers pour toute la Province de Namur.

Du changement pour les patients ?

A très court terme, la réponse est "non". Mais d'ici quelques années, les Namurois doivent s'attendre à ne plus trouver tous les services dans les tous les hôpitaux. Ils vont se spécialiser : l'un dans la chirurgie cardiaque, l'autre dans le traitement de tel ou tel cancer, un troisième dans la radiothérapie…

Selon Pascal Mertens, le directeur général du CHR Sambre et Meuse, en se spécialisant, les hôpitaux namurois seront tout simplement meilleurs. "Et on peut imaginer que chacun des six sites namurois aura, à terme, ses propres zones d'expertise, des zones de référence qui auront l'avantage de permettre aux patients de l'ensemble du territoire de pouvoir rester dans le Namurois pour être pris en charge de manière optimale, et ne plus devoir se déplacer à Liège, à Charleroi ou encore à Bruxelles."

Il ne s'agit pas d'une fusion. Du moins pas encore. Les hôpitaux namurois vont d'abord créer une association, une structure faîtière avec un conseil d'administration commun, pour se répartir les investissements, les spécialités, et donc aussi les patients.

Ce n'est pas vraiment un mariage d'amour. Les projets de fusion depuis une dizaine d'années se sont multipliés à Namur, avec des résultats assez médiocres. Mais la ministre de la Santé, Maggie De Block, a sifflé la fin de la récréation. A partir du 1er janvier prochain, s'ils ne travaillent pas en réseau, les hôpitaux ne seront plus financés.