Création à l'UMons d'une chaire universitaire consacrée à la déficience visuelle

L'Université de Mons (UMons) et Amis des Aveugles à Ghlin (Mons) ont signé ce jeudi une convention de partenariat dans le cadre de la création d'une chaire conjointe de recherche et d'enseignement consacrée à la déficience visuelle. La formation, qui commencera en janvier 2022, est inédite en Belgique. Elle est destinée au secteur de l'accompagnement des non et malvoyants.

La convention de partenariat qui lie l'UMons et les Amis des Aveugles porte sur une durée de quatre ans et est dotée d'un financement total de 800.000 euros par les Amis des Aveugles. "Ce programme inclut une formation qualifiante destinée à tout professionnel susceptible d'être en contact avec des personnes non ou malvoyante dans l'exercice de son métier ainsi qu'à ceux qui œuvrent dans le secteur de la déficience visuelle et qui souhaitent renforcer leurs compétences", ont indiqué ce jeudi les instances universitaires montoises. La nouvelle convention se décline en la création d'une chaire d'enseignement et de recherche entre les deux institutions.

Trois thèses doctorales dans le domaine concerné pourront être financées. Le dépôt des projets des thèses auprès de l'UMons est programmé au 1er juin 2021. Selon l'UMons, la Belgique n'organise pas, pour l'heure, de formation spécifique de ce type jusqu'ici, sauf pour en orthoptie via un Bachelier organisé à Liège. Le niveau de compétences dans le domaine de l'accompagnement de la déficience visuelle est donc très disparate, ce qui touche à la qualité des services offerts aux potentiels bénéficiaires ainsi que l'objectif d'inclusion sociétal poursuivi. "Il n'existe aucune formation qualifiante en Belgique autour de la déficience visuelle", a expliqué Stéphanie Demartin, directrice du Pôle Inclusion aux Amis des Aveugles. "Il y a énormément de catégories de métiers qui sont amenés à encadrer des personnes non et malvoyantes, des ergothérapeutes, psychologues, éducateurs, entre autres. Il n'existe donc aucun cursus en Belgique accessible à ces spécialistes pour les professionnaliser, ce qui induit une perte de qualité dans l'accompagnement. Ces personnes doivent souvent se former sur le tas. La nouvelle chaire de l'UMons démarre dès maintenant avec son pôle de recherche dans le cadre duquel plusieurs thèses seront financées. Le 2e pôle de la chaire, celui de la formation qui se matérialisera dans le cadre d'un certificat universitaire, verra le jour en janvier 2022." L'objectif du nouveau certificat, qui consistera en 120 heures de formation, sera de donner un socle de compétences communes à toutes personnes qui sont concernées par le domaine de la déficience visuelle. "Différents modules théoriques et pratiques seront abordés, notamment autour de l'anatomie et de la physiologie du système visuel, des pathologies, des conséquences fonctionnelles, autour des moyens de réadaptation ou encore de la dimension de l'inclusion au sens large."