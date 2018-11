CQFD: des cours particuliers d'étudiants du supérieur pour des élèves du secondaire

"CQFD" est un projet mené par l'A.M.O. (Aide en Milieu Ouvert-service d’aide à la Jeunesse) "La Chaloupe", en collaboration avec les écoles secondaires du Brabant wallon, l’UCLouvain, les Hautes Écoles du Brabant wallon et le Pôle académique Louvain.

Simple et efficace

Le principe est simple: une plateforme internet (www.cqfd-bw.be) met en lien des étudiants du supérieur (UCLouvain, Hautes écoles) avec des élèves du secondaire du Brabant wallon. L'étudiant peut alors donner des cours particuliers (tarif modéré: 10 euros/heure, voire 5 euros/heure pour les élèves précarisés) à des élèves du secondaire qui souhaitent une remise à niveau ou un soutien scolaire individuel.

La plateforme reprend des jeunes tuteurs formés pouvant donner des cours particuliers à domicile dans toute une série de matières. Cela va des mathématiques au sciences exactes en passant par le néerlandais ou la chimie, notamment. Un système simple, bon marché, fiable, solidaire et enrichissant sur le plan humain. La formule fonctionne bien. De mieux en mieux grâce à la plateforme numérique facilitant l'offre et la demande des deux parties ainsi que les modalités pratiques permettant d'organiser les cours.

Un succès croissant

Initié en 2002, le projet de tutorat entre jeunes est parti d'un constat interpellant: le phénomène du décrochage scolaire au niveau du secondaire, dans une province qui compte une grande université et des écoles supérieures. "Il nous est alors venu l'idée d'établir des ponts entre les étudiants et les élèves", explique Luc Descamps, un des initiateurs du projet CQFD-BW (Luc Descamps dirige "La Chaloupe", située à Ottignies Louvain-la-Neuve, en Brabant wallon).

"Le succès a rapidement été au rendez-vous. D'autant que nous voulons permettre l'accès de tous aux cours particuliers, loin de la logique "business" des cours privés souvent très chers. De plus, le projet favorise l'échange, le partage et la solidarité. C'est une expérience enrichissante pour les tuteurs et les élèves. Les tuteurs sont eux-mêmes formés au niveau méthodologie de travail, psychologie des ados, etc... Et les jeunes du secondaire sont heureux d'être soutenus par des jeunes à peine plus âgés qu'eux, très motivés et qui ont déjà un certain bagage de connaissances".

Entre 2002 et 2015, 2.000 élèves du secondaire ont profité du projet. Et depuis l'ouverture de la plateforme en 2015, entre 300 et 350 élèves sont annuellement concernés par CQFD. Soutenu par la province, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'université et divers mécènes, CQFD dispose aujourd'hui d'un budget annuel de 45.000 euros. L'objectif est de pouvoir toucher les 20.000 élèves du Brabant wallon à l'horizon 2023.

Informations pratiques sur le site: www.cqfd-bw.be