Covidmap: le nouvel outil liégeois pour prévoir ses déplacements à l'étranger

Avant de partir à l'étranger, mieux vaut consulter les informations sanitaires du pays de destination sur le site des Affaires étrangères. Mais entre les zones oranges qui deviennent rouges et la liste de départements qu'on a du mal à situer: pas facile de s'y retrouver. C'est un constat que partage Romain Gerardy, un jeune informaticien de Soumagne. Il a donc décidé de remédier au problème en créant un site web: https://www.covidmap.be/.

Le principe est simple: toutes les informations du SPF sont regroupées sur une carte interactive. La carte de l'Europe est scindée selon les zones de couleur gouvernementales. On peut s'y déplacer à l'aide de la souris et zoomer sur les zones qui nous intéressent. Un bon moyen pour repérer la ville où l'on veut se rendre. "Le site du SPF ne détaille pas les villes. C'est vraiment par département ou par région en fonction de certains pays. Donc pour pouvoir s'y retrouver, il faut avoir une connaissance minimum en géographie pour savoir où l'on peut se rendre. Ici, en un seul coup d'œil les gens peuvent voir s'il y a des zones vertes et où partir en vacances." explique le trentenaire.

Des informations constamment mises à jour

Le bilan sanitaire de chaque pays évolue rapidement. Romain a donc pris en compte la dimension éphémère des données du SPF. En effet, elles sont modifiées très régulièrement. "J'ai développé un robot en parallèle du site qui va pouvoir m'envoyer un e-mail dès qu'une mise à jour est publiée sur le site du SPF. Grâce à ce logiciel, je peux être averti en temps réel et donc appliquer les mises à jour sur la carte de mon site internet."

Cette idée lui est venue alors qu'il préparait un voyage et peinait à comprendre les informations du site gouvernemental. En tant que développeur informatique, ça ne lui a pris qu'une soirée de concrétiser son projet. Son but était vraiment de proposer un service pour aider les citoyens. Sa carte est accessible gratuitement en ligne, il espère qu'elle sera utilisée pour que son travail soit utile. À ce jour, il n'a pas eu de contact avec le SPF Affaires étrangères.