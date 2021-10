Covid Safe ticket à Bruxelles dès le 15 octobre : qui sera exempté ?

Qui sera exempté du Covid Safe Ticket (CST) en Région bruxelloise ? Pour rappel, dès le 15 octobre, ce pass sera obligatoire pour toute personne de plus de 16 ans à l’intérieur des bars, restaurants, centres sportifs et salles de fitness, lieux culturels, boîtes de nuit… Il sera obligatoire dès 12 ans pour les événements dits de masse (concert en plein air par exemple) mais aussi dans le cadre d’une visite dans un établissement de soins (hôpital, maison de repos…). Le CST sera demandé pour tout événement de plus de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur. Mais rien n’empêche un organisateur d’exiger le pass sous ces jauges, moyennant avertissement préalable auprès de la clientèle.

Les événements privés comme les anniversaires à domicile ou les mariages ne sont pas concernés, comme les transports en commun, les administrations, les magasins, centres commerciaux, écoles et académies… Ce n’est pas tout : plusieurs catégories de personnes ne devront pas présenter de CST. Celles-ci ont été détaillées mercredi en commission Santé du parlement bruxellois par Alain Maron (Ecolo), ministre régional de la Santé.

Travailleurs et organisateurs

"Le CST ne sera applicable qu’aux visiteurs", indique le ministre. "Le CST ne sera pas applicable aux travailleurs, collaborateurs, bénévoles, organisateurs, gestionnaires d’un événement ou d’un établissement soumis au CST."