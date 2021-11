Covid : le casse-tête de la prévention dans certains internats

Gilles Debay, administrateur de l’Internat autonome Folon de Wavre, a déboursé entre 25.000 et 30.000 euros de matériel de protection et d’hygiène depuis la crise sanitaire du Covid. Plexiglas pour parler en toute sécurité à ses interlocuteurs, thermomètr © jch RTBF

Le Covid a souvent été mal vécu dans les écoles. Malgré les annonces d’hier, comme le port du masque non obligatoire dans les classes de fin de primaire, la situation reste parfois tendue.

Mais c’est aussi le cas dans certains internats de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les établissements publics autonomes, c’est-à-dire non annexés à une école précise, accueillent des élèves d’âges différents et issus de plusieurs écoles. Ce n’est évidemment pas l’idéal en matière de lutte contre l’épidémie !

Internat autonome Folon de Wavre

Considéré comme une bulle familiale, l’internat ne peut que conseiller le port du masque ! Il n’y a jamais eu d’obligation, juste des recommandations ! A l’internat autonome de Wavre, où logent une centaine d’élèves issus d’une quinzaine d’écoles différentes, les élèves ont souvent des difficultés à maintenir leur vigilance après les heures de cours. Pas toujours facile, là comme dans d’autres internats, de finir la journée avec les gestes barrières et le port du masque pourtant conseillé.

"Comme on doit faire très attention à l’école, souvent, les enfants qui arrivent ici à l’internat ont envie de relâcher l’attention, de ne pas porter le masque et d’être vraiment à l’aise", explique Elisa (16 ans), élève d’Ath, scolarisée à Court-Saint-Etienne et hébergée à Wavre.

"Honnêtement, depuis l’an dernier, je me suis habitué au masque. C’est même devenu un réflexe", explique Afonso, Bruxellois de 15 ans scolarisé à Wavre. "Mais c’est vrai qu’ici, le soir en internat, il y a des moments où cela m’ennuie et je l’enlève".



Gestion compliquée

Pour Gilles Debay, administrateur de l’internat autonome wavrien, avoir un public disparate augmente le risque de contamination et complique la gestion interne de l’internat en période de Covid. "Nous avons 101 élèves, issus d’une quinzaine d’écoles différentes, inscrits dans des classes allant de la troisième maternelle jusqu’à la septième secondaire, filles et garçons. Cela crée un melting-pot (brassage) assez important. Il faut y ajouter une difficulté supplémentaire : nous avons des élèves qui viennent de Bruxelles, d’autres de Wallonie. Avec deux types de réglementations différentes en matière de sécurité sanitaire. C’est donc compliqué !"



Pour réduire les risques, l’internat a déboursé près de 30.000 euros en mesures d’hygiène et de protection, des frais finalement couverts par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

D’autres internats ont dû s’adapter à la crise sanitaire : accueillir en journée des élèves privés de leur professeur testé positif, par exemple. Ou rembourser partiellement la facture d’un interne absent, car testé positif.

Enfin, d’autres internats, plus petits ou annexés à une école, gèrent le quotidien sans grandes difficultés. C’est notamment le cas d’un petit internat que nous avons contacté à Waterloo. "Nous faisons évidemment attention, mais la vie à notre internat se passe sans problème jusqu’à présent. Et si un élève était positif en classe, nous serions automatiquement mis au courant".