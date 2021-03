Covid : la Côte belge mise sur la réouverture de l'horeca pour les vacances de printemps

Les bourgmestres des communes côtières espèrent voir le secteur de l'horeca rouvrir pour les vacances de printemps (vacances de Pâques). Cette réouverture était au menu d'une réunion de concertation entre ces mayeurs mercredi. La réouverture des terrasses et bars de plage a aussi été abordée. Les bourgmestres voulaient dégager une position commune à présenter au gouvernement, a fait savoir jeudi le bourgmestre de Bruges, Dirk De fauw (CD&V).

M. De fauw et ses homologues s'attendent à de l'affluence durant ces vacances de printemps, et tous souhaitent dès lors que le secteur horeca puisse redémarrer, ou au moins que les terrasses soient autorisées.

"Ces derniers weekends ensoleillés prouvent que les gens se dirigent vers la Côte dès que le soleil est là. Durant les vacances de printemps, cela ne sera en rien différent. C'est pourquoi il est important que les dix bourgmestres des communes côtières défendent la même ligne", selon M. De fauw.

Possibilité de diffusion des touristes via les terrasses et bars de plage

Il est ressorti de leur concertation, qu'une réouverture des terrasses, bars de plage et même de l'horeca pourrait offrir plus de possibilités de diffusion des touristes dans l'espace public. Ils sont même d'avis que les cabines de plage privées et les bars de plage devraient commencer à rouvrir dès le 15 mars.

Il n'y a pas encore d'autres aspects concrets, mais diverses autres pistes ont été abordées.

Les mayeurs ont par exemple évoqué l'idée de ventes au comptoir par les bars de plage. De la sorte les exploitants peuvent aussi vendre des sièges de plage. "Tout comme l'année passée, ces exploitants de plage peuvent disposer des places par bulles avec suffisamment de distance", selon M. De fauw.

Les élus se sont aussi penchés sur l'ouverture des terrasses des activités horeca. "Si une ouverture totale n'est pas possible, cela pourrait être une solution. Les gens peuvent de la sorte rester à l'air frais et il y aurait à nouveau assez d'installations sanitaires pour tous les visiteurs à la Côte. C'est souvent un problème actuellement", commente encore le bourgmestre brugeois.