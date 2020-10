COVID : l'internat de Virton ferme ses portes, la Haute Ecole passe à l'enseignement à distance

Depuis dimanche passé, plusieurs étudiants de la Haute Ecole Robert Schuman à Virton ont été testés positif au COVID-19. Il s’agit principalement de résidents de l’internat autonome implanté sur le campus. Ce dernier va donc, sur décision du centre PMS de Virton, fermer ses portes pendant une semaine. Plus de 200 étudiants, dont des Français et des Luxembourgeois, sont ainsi renvoyés chez eux.

Une fermeture qui va avoir un impact direct sur l’organisation des cours de la Haute Ecole et sur les 800 étudiants qui la fréquentent. "Les étudiants de l’internat représentent près d’un tiers de notre population, explique Cécily Champion, directrice du département pédagogique du campus. Et il est hors de question de les pénaliser." Résultat : à partir de ce lundi 12, et pour une durée de 3 semaines, ce sont bien tous les étudiants du campus virtonais qui recevront un enseignement à distance.

Stages et cours pratiques maintenus

"Je tiens à préciser que l’école ne ferme pas complètement ", souligne cependant Mme Champion. "Les différents stages sont maintenus. Et pour les étudiants en éducation physique, ils reprendront bien les cours pratiques en présentiel dans deux semaines. D’ici là, nous avons condensé les cours théoriques en distanciel sur une semaine. Ainsi, nous maintenons l’équité avec les internes, qui seront revenus pour les cours pratiques." Les services administratifs et de recherches restent par ailleurs ouverts, ainsi que l’accès au matériel de l’école. Pour rappel, le campus virtonais accueille le volet " pédagogique " de la Haute Ecole Robert Schuman : professeurs d’éducation physique, éducateurs spécialisés, régents ou encore instituteurs primaires y sont formés.