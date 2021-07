Covid : l'air frais est devenu la norme dans les salles de sport

Il n'y a pas à dire, ça souffle dans les salles de sport ! Depuis le 27 juin dernier, les activités physiques sont à nouveau autorisées à l'extérieur mais aussi en indoor. Et désormais, les gérants de salle n'ont plus qu'un seul mot à la bouche : ventilation ! Car c'est la clé pour que leurs infrastructures restent ouvertes ! Il faut aérer/ventiler au mieux les pièces pour favoriser la circulation de l'air frais. Mais ce n'est pas si aisé d'appliquer cette recommandation. A Leuze-en-Hainaut, le complexe sportif LeuzArena s'étend sur 5000 m². Le bâtiment est récent et il dispose de trois extracteurs d'air situés sur les toits. Les équipes ouvrent aussi les portes et fenêtres. "On joue avec l'aération mécanique et la ventilation naturelle du bâtiment pour ne jamais atteindre les seuils critiques" nous précise Ludovic Mauroy, directeur de la régie communale autonome de Leuze-en-Hainaut.

3 images Dans la salle multisport, l'aération/ventilation arrive dans les gradins © Maxence Andry

1200 PPM ? Tout le monde dehors ! Les gérants doivent surveiller constamment le taux de CO2 dans l'air, particulièrement dans les plus petits espaces : les salles de fitness, de judo, de danse etc. On y transpire et surtout on y rejette beaucoup de CO2 dans un lieu confiné. A LeuzArena, ces salles ne sont ventilées que manuellement. Elles ont donc été dotées de détecteurs de CO2. "Si on atteint les 1200 PPM, un système d'alarme prévient le coach que l'activité doit être arrêtée immédiatement".

3 images Un détecteur de CO2 présent dans la salle de fitness © Maxence Andry

Ces appareils ont un coût : entre 150 et 300 euros l'unité. Le portefeuille est vite impacté, surtout si les prochains comités de concertation décident d'étendre ces détecteurs à tous les espaces sportifs. "Si on doit mesurer le taux de CO2 dans chaque recoin des 5000 m², ça va représenter un surcoût et ce surcoût, on ne sait pas comment la régie communale va pouvoir l'assurer. C'est notre inquiétude". Une inconnue encore : la rentrée ! Le directeur regrette aussi le manque de perspectives pour la prochaine rentrée scolaire. Quelles seront les statistiques de la pandémie au mois de septembre ? Quel sera l'impact du retour des vacances ? De nombreux points d'interrogation qui ne permettent pas à ces salles de se projeter dans le futur et d'anticiper de nouvelles mesures.