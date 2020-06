Covid : inquiétudes au sujet des finances des ASBL

L’inquiétude grandit au sein des ASBL. Le Covid et le confinement ont sévèrement touché ces structures associatives qui tirent souvent déjà le diable par la queue. Il n’y a pas encore de bilan chiffré établi, mais les signaux d’alarme commencent à se faire.

L’ASBL carolo Horizon 2000 par exemple crie déjà au secours. Elle est active au niveau de l’inclusion de la personne handicapée dans la société. Elle emploie 5 personnes. 25% de son budget provient de subsides, 75% de recettes propres, c’est-à-dire d’une série d’activités organisées tout au long de l’année.

De gros évènements étaient prévus ce printemps : le week-end chantant, le forum Handicom ou encore des formations. Mais toutes ces activités sont à l’arrêt depuis le 17 mars. Un redémarrage n’est pas prévu avant le mois de septembre, et encore, on ne sait pas à quelles conditions il se fera. Il n’y a donc plus aucune rentrée financière.

Ajoutez à cela que le subside, qui arrive normalement en mai, n’est toujours pas arrivé. Dans l’état actuel des choses, des licenciements seront inévitables d’ici la fin de l’année.

Peut-on craindre pour l’avenir de bien des ASBL ?

Il est un peu tôt pour le dire pour une raison toute simple : les conseils d’administration et assemblées générales ont été reportés au mois de septembre. C’est à ce moment-là que des bilans financiers précis seront établis.

Mais la Maison pour Associations de Chimay a sondé 53 ASBL de sa zone. 62% d’entre elles ont cessé provisoirement leurs activités à cause du Covid. Un tiers d’entre elles envisagent des difficultés de trésorerie à court terme, alors que 75% d’entre elles n’avaient aucun souci financier avant la crise.

Elles réclament en chœur une aide rapide des pouvoirs subsidiants, ainsi qu’une suspension des paiements en cours et un maintien des partenariats financiers. Beaucoup d’incertitudes donc, et un premier verdict à la rentrée.