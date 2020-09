"Covid, grippe, gastro-entérite... les machines à désinfecter les caddies vont nous éviter beaucoup de problèmes"

Trois supermarchés namurois viennent de s'équiper d'une machine à désinfecter les caddies. C'est un modèle un peu différent de celui lancé en juin dernier par les Ateliers de Ceuster de Wavre. "Mais le principe est le même, explique Jean-François Colson, un des concepteurs de la nouvelle machine (Coopérative Openflow). Le caddie est introduit dans un caisson d'acier et soumis à un rayonnement ultra-violet qui tue le virus. La désinfection prend 10 secondes. On ne peut pas demander aux clients de patienter beaucoup plus."

C'est 10 secondes de mieux que la machine mise au point chez de Ceuster. Mais il a fallu augmenter l'énergie dégagée par les tubes ultraviolets. "En UVc, c'est l'équivalent de 2.000 soleils, explique Jean Demarteau (Openflow). C'est évidemment nocif. Nous avons donc dû beaucoup travailler sur la sécurité de notre dispositif, et notamment l'équiper d'un capteur qui détecte la présence d'un enfant dans le caddie et qui déclenche l'arrêt de la machine."

Nicolas Borremans a installé cet équipement depuis un mois dans son magasin de Salzinnes. "Il est très facile d'utilisation. Le client pousse le caddie à l'intérieur, ferme la porte, et 10 secondes plus tard, la porte s'ouvre automatiquement, il suffit de retirer le caddie... A vue de nez, je dirais qu'un client sur deux utilise la machine. L'investissement de départ peut sembler important, 7000 euros, mais demander à un employé de faire le travail à la main coûte sûrement beaucoup plus cher, sans compter les serviettes en papier et le désinfectant."

Des clients impatients, distraits, maladroits...

Les ingénieurs et les techniciens de la coopérative Openflow, qui ont développé cet équipement, ont particulièrement soigné la robustesse. Les clients qui viennent faire leurs courses sont souvent impatients, distraits, maladroits...

"C'est un paramètre que nous n'avions peut-être pas mesuré correctement, reconnait de son côté Stéphane Delbrouck, des Ateliers de Ceuster. Nous avons eu beaucoup de retours de nos premiers clients signalant des problèmes à cause d'une mauvaise utilisation de la machine. Nous sommes en train de procéder à des adaptations pour rendre notre équipement plus ergonomique, plus simple à utiliser."

Mais est-ce cela vaut la peine d'investir autant d'énergie dans un équipement anti-covid alors qu'un vaccin est espéré avant la fin de cette année ? "La perception des risques liés aux microbes a changé, estime Jean Demarteau. L'épidémie nous a fait prendre conscience d'un risque récurrent. On ne fera pas marche arrière."

"L'automne arrive, enchaîne Nicolas Borremans, avec son cortège de microbes : la grippe, les rhumes, les gastro-entérites... Cette machine à désinfecter les caddies va rendre de nombreux services."