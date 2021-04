11 arrestations dont une judiciaire au Bois de la Cambre ce vendredi soir

Des policiers patrouillent aussi dans le parc et le bois. La fête sauvage doit commencer à 18h00 et se terminer à 22h00. La police de Bruxelles-capitale/Ixelles appelle les citoyens à ne pas s’y rendre pour participer à l’événement "L’Abîme", qui n’a pas été autorisé.

Cette mesure préventive, en amont de l’événement non autorisé "L’Abîme", vise à éviter que des personnes ne soient blessées, comme cela a été le cas jeudi soir lors de l’événement "La Boum", au bois de la Cambre . Des bouteilles en verre avaient notamment été lancées sur des policiers. Au total, 26 avaient été blessés, de même que huit participants et sept chevaux.

La tension est montée d’un cran après l’arrestation d’une première personne. La police a serré ses rangs. Deux femmes arboraient des pancartes devant les cavaliers appelant à ne pas utiliser des chiens et chevaux contre les participants. "On n’est plus au temps de Napoléon et on ne devrait pas utiliser les animaux contre des gens."

Une seconde arrestation a amené un autre mouvement de foule et deux arroseuses se sont rapprochées vers 19h15. Des policiers à pied ont ensuite repoussé des jeunes plus agressifs envers les agents sur un côté et des cavaliers ont dispersé ceux au centre de la pelouse. Un peu avant 19h30, un premier message pour disperser la foule a été diffusé. Les arroseuses ont ensuite été utilisées.