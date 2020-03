Covid-19 : très exposés, les dentistes renforcent les mesures préventives pour eux et leurs patients

Ils sont parmi les soignants les plus exposés au Covid-19. Pour se protéger et éviter la contamination de leurs patients, les dentistes renforcent leurs mesures de précaution.

Lavage des mains, port du masque, tablier professionnel, gel hydroalcoolique, gants, lunettes de protection, stérilisation des instruments,… autant de mesures habituelles, mais qui sont aujourd’hui renforcées et complétées en raison de l’épidémie de coronavirus.

Salle d’attente

"Il faut d’abord rappeler qu’en temps normal, les dentistes doivent déjà respecter une série de mesures d’hygiène", explique une dentiste d’Ottignies. "Mais il est clair qu’avec le coronavirus, nous sommes encore plus vigilants. J’ai par exemple enlevé des chaises dans la salle d’attente afin d’y limiter le nombre de personnes et d’éviter une trop grande promiscuité. Par ailleurs, nous espaçons les rendez-vous pour éviter qu’il y ait trop de monde. Nous demandons aussi aux accompagnants d’attendre dans leur voiture et de ne pas entrer à la salle d’attente. Nous mettons du gel désinfectant à disposition des patients et du personnel. Nous plaçons le terminal de paiement électronique sous plastique (à usage unique). Le but, c’est d’éviter les contaminations croisées (contamination via un objet ou un aliment).

Désinfections multiples

La dentiste, sa collaboratrice et son assistante coopèrent pour minimiser tout risque de contamination. "Je nettoie et je désinfecte tout ce que les gens touchent", explique l’assistante dentaire. "On est encore plus vigilant en matière d’hygiène. Moi, je désinfecte toutes les poignées de portes, les chaises et tous les objets qui peuvent être contaminés. Tout est désinfecté après le passage de chaque patient".

L’incontournable masque

Notre témoin ottintois n’est pas en rupture de stock de masques de protection. "Mais la recommandation, c’est d’arrêter les activités dès qu’il n’y a plus de masque". Un scénario auquel sont confrontés d’autres collègues. "Certains dentistes ont dû suspendre leurs soins en raison d’une rupture de stocks", explique Michel Devriese, porte-parole de la Société de Médecine Dentaire. "Mais le fédéral a commandé de nouveaux masques qui doivent bientôt arriver. Ils seront distribués aux professionnels de la santé. Le port du masque est très important dans ce cas-ci, vu la faible distance entre le patient et le dentiste. Les risques sont évidents, pour l’un comme pour l’autre."

Des patients compréhensifs

Selon les professionnels interrogés, la majorité des patients se montrent compréhensifs. Ils comprennent les mesures de précaution comme le report éventuel de rendez-vous non urgents. "Je ne suis pas spécialement inquiète", commente une patiente. "Je fais confiance à ma dentiste. Elle prend les mesures adéquates. D’ailleurs, je pense que si c’était vraiment dangereux, les autorités l’auraient fait savoir".

"Nous tenons aussi à rassurer les patients", explique la dentiste ottintoise. "C’est également notre rôle. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires. Et ne pas faire peur aux gens. Vous savez, il y a des gens qui paniquent et qui vont dévaliser les magasins. Mais les mêmes personnes mettent leurs mains sur la barre du caddie qui est chargée de microbes". Une remarque pour le moins judicieuse.