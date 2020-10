Covid 19 : Les hôpitaux du Namurois devraient enclencher la phase 1B

La situation s’aggrave dans les hôpitaux de la province de Namur. Si la région fût plutôt épargnée par la première vague de l’épidémie, la deuxième vague débarque en force. D’après nos informations et quelques heures après avoir enclenché la première phase de crise, l’ensemble des institutions devraient passer en phase 1B. Ce qui signifie qu’elles consacreront 50 pourcents de leurs lits en soins intensifs aux malades du covid-19. Les interventions et hospitalisations non urgentes seront reportées.