Le lycée Mater Dei à Woluwe-Saint-Pierre ferme les classes de première, deuxième et troisième secondaires dès ce mercredi matin. La reprise des cours est prévue pour le lundi 25 octobre. En cause le Covid-19. Plus de la moitié des enseignants des années 1,2 et 3 est absente. Le pouvoir organisateur a pris la décision de fermer les classes par manque de personnel.