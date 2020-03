Covid-19 : la Fondation Papillon aide les hôpitaux carolos

C’est sous la forme d’un don de 60.000 euros que la Fondation Papillon a décidé de soutenir la lutte contre le virus. Cette somme devrait permettre d’acheter un respirateur.

"Quand on voit que lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris, des millions ont été donnés, je me dis qu’ici, ce sont des vies qui sont en jeu, explique Denis Fontaine, le président de la Fondation Papillon. C’est notre voisin, notre ami, nos familles qui vont peut-être être touchées. Il faut donc réagir et donner. C’est pourquoi, à la Fondation, on a décidé de débloquer rapidement cette somme."

L’idée est de venir en aide aux structures hospitalières de la région de Charleroi en priorité.

"Je pense que c’est le devoir de tout le monde d’aider ces médecins, ces infirmières dans leur combat, poursuit Denis Fontaine. Applaudir, c’est bien ; liker sur les réseaux sociaux, c’est bien aussi mais aider financièrement pour acheter du matériel, c’est encore mieux. Il faut donc donner de l’argent, tout de suite, à ces hôpitaux pour qu’il puisse soigner un maximum de gens dans les meilleures conditions."