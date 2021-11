Covid-19 : l’hôpital de Chimay suspend les visites aux patients, sauf exceptions

Les visites à l’hôpital sont désormais interdites, même avec un Covid Safe Ticket. Une situation difficile pour certains patients, dont Marie-Christine, qui n’en est pas à sa première hospitalisation depuis le début de la pandémie. Mais cette fois, elle ne pourra pas recevoir de visite de ses proches. Un coup au moral. "Ce n’est pas très agréable de ne voir strictement personne de sa famille de la journée. Pour le moment, ça va, ça ne fait qu’un jour. Mais si ça devait durer 8 comme ça… J’espère voir rapidement un médecin qui me donnera de bonnes nouvelles et que je pourrais sortir le plus vite possible", explique-t-elle.

Il y en a qui sont plus tristes que d’autres

L’hôpital tranche au cas par cas pour les exceptions. Certaines visites sont admises, notamment en maternité, où les frères et sœurs du nouveau membre de la famille sont admis une fois sur le séjour de la maman à l’hôpital, en plus du deuxième parent. "C’est toujours un moment important une naissance", indique Nancy Bertrand, sage-femme en chef de la maternité de Chimay. "Forcément, il y en a qui sont plus tristes que d’autres. C’est vrai que les mamans réclament souvent que leur premier enfant puisse venir à la maternité pour voir le petit dernier, le petit frère ou la petite sœur", précise la sage-femme.

Il faut protéger les patients

Ces exceptions n’existaient pas lors des précédentes vagues. L’hôpital les a mises en place pour préserver la santé mentale des patients les plus fragiles. "Il faut pouvoir analyser au cas par cas", détaille le directeur général de l’hôpital Thierry Boxus. "Dans les cas les plus aigus, nous accompagnerons les visiteurs avec le conseil d’un médecin, le conseil d’une infirmière et la visite sera véritablement guidée. Il était grand temps de prendre des mesures plus sécuritaires pour l’hôpital. Le virus circule beaucoup. Face à cette circulation, il faut protéger les patients. Des visiteurs pourraient rentrer dans l’hôpital et y introduire le virus. Même si on est porteur d’un Covid Safe Ticket, il n’est pas dit que l’on n’est pas porteur du virus", ajoute le directeur, contraint d’appliquer ces mesures.