Covid-19 : fragile lueur d'espoir pour les grossistes en jeux et jouets

La réouverture des magasins non essentiels, qui est prévue pour ce mardi 1er décembre, ne fait pas plaisir qu’aux commerçants et à leurs clients. Les grossistes aussi se réjouissent et ceux qui fournissent les magasins de jouets étaient en réelles difficultés à l’approche de la fête de Saint-Nicolas. Les ventes ont, en effet, été nettement moins importantes que d'habitude malgré le " click and collect ".



Dimitri Léonard est grossiste en jouets et il fournit principalement les forains, les écoles et les magasins de jouets. Pour lui, les chiffres sont désastreux : "Cette année-ci, 70% de notre chiffre d’affaires a été perdu et, au niveau du mois de novembre, je pense qu’on n’est même pas à la moitié du chiffre d’affaires de l’année passée. Avec toutes les festivités qui ont été annulées en Belgique, on n’a pas vu énormément de nos clients en fait. Les écoles ont été absentes, les fêtes foraines ont été annulées à tour de bras et, au niveau des magasins de jouets, je n’ai eu aucune commande cette année des magasins de jouets. Je les ai régulièrement en ligne mais ils ne s’en sortent pas. Essayer de vendre par téléphone ou essayer de mettre en place un " click and collect ", si ça n’a pas été fait par un travail de longue haleine, ce sont plutôt des choses qui ne fonctionnent pas très bien quoi."



Avec la fête de Saint-Nicolas qui arrive déjà ce dimanche, il reste donc quelques jours à ce grossiste pour espérer placer une partie de sa marchandise en attendant Noël et la fin de l’année.