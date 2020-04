Covid-19: des indépendants se demandent pourquoi ils n'ont pas droit à la prime régionale

Les cars washs y ont droit, les friteries et les photographes aussi ... mais pas les garagistes, ni les kinés, ni les menuisiers... Certains petits indépendants s'interrogent: pourquoi n'ont-il pas droit à la prime régionale de 5000 euros?

Ils sont pourtant nombreux à avoir dû arrêter de travailler à cause de la pandémie. Mais les charges, il faut continuer à les payer.

Les charges tombent, mais plus rien ne rentre

Thomas Vangerven exploite une salle de sport à Bassenge. Une dizaine de personnes y travaillent. Confinement oblige: depuis le 13 mars, la salle est fermée. Tous les cours collectifs sont suspendus. Les abonnements des clients également: "On a des prêts. Le prêt du bâtiment, des prêts pour le matériel, puis tout le reste. Mais rien que pour les prêts, je suis à 4000 euros" explique Thomas Vangerven. "Les charges tombent, mais plus rien ne rentre. Dans un mois normal, on tourne aux alentours de 17 000 euros, et là, au mois d'avril, ce sera 0. Je ne comprends pas pourquoi ils aident certains secteurs d'activités et pas d'autres".

L'UCM réagit

Pour Clarisse Ramackers, de l'UCM, de nombreux secteurs sont encore privés de la prime: "Par exemple les garages, les psychologues, les podologues, des salles d'escalade, des clubs de sport". L'UCM réclame une aide régionale: "Soit il s'agit de la prime de 5000 euros. Soit il s'agit d'un autre mécanisme, mais qui permet aux entrepreneurs d'avoir du cash parce que c'est de ça dont ils ont besoin pour le moment".

Le cdH veut généraliser l'octroi de la prime

Dans l'opposition, le cdH va, lui, introduire une résolution devant le parlement wallon pour demander la généralisation de l'octroi de cette prime de 5000 euros à tous les indépendants qui ont dû fermer ou qui ont perdu plus de 50% de leurs revenus en un mois pendant la pandémie.

De son côté, la Région wallonne n'a pas l'intention, à l'heure actuelle, d'élargir les critères d'octroi de la prime. Elle consulte les autres niveaux de pouvoir et envisage des mesures alternatives pour certains secteurs qui ont vécu une forte diminution de leurs activités.