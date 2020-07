Covid-19 : Charleroi et La Louvière annulent à leur tour les Fêtes de Wallonie

Liège et Namur l’avait déjà fait. Ce sont à présent Charleroi et La Louvière qui annoncent l’annulation des Fêtes de Wallonie, prévue en septembre. Le communiqué de la Ville de Charleroi précise : "nous désirons tous ardemment retrouver une vie festive, une vie culturelle, nous ne pouvons prendre le risque d’exposer les citoyens carolos au risque de propagation à l’occasion de grands rassemblements festifs. C’est pourquoi il a été décidé d’annuler l’édition 2020 des Fêtes de Wallonie. Nous avons retardé le plus longtemps possible la prise de cette lourde décision avec l’espoir de pouvoir maintenir son organisation mais l’évolution des données épidémiologiques ne nous permet malheureusement pas d’avancer en ce sens".

Si elle annule l’essentiel des festivités, la Ville de La Louvière espère toutefois maintenir certains événements : "Sous réserve d’éventuelles futures décisions sanitaires, pour le week-end du 19 septembre, les autorités communales louviéroises précisent que certaines activités sont actuellement maintenues telles que le festival de cirque "En V (r) ILLE !" et le Cortège officiel des Fêtes de Wallonie. Le programme d’activités sera diffusé dans les jours à venir".