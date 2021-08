Covid 19 : Bruxelles décentralise la vaccination et doit encore convaincre les jeunes adultes

La vaccination se poursuit à Bruxelles mais le rythme d’administration des premières doses ralentit désormais et la fermeture progressive des centres de vaccination a commencé. Dès lors, la région bruxelloise entend mettre l’accent sur une vaccination décentralisée, au plus près de ceux qui hésitent toujours à faire le premier pas. Lors de son briefing hebdomadaire, Inge Neven, responsable de la vaccination à la Cocom, a présenté le dispositif des prochaines semaines : Outre les cinq vacci-bus qui sillonnent les quartiers à raison de six jours sur sept, des espaces de vaccination seront ouverts ponctuellement dans des entreprises ou des administrations par exemple. A Molenbeek, une église accueillera même une équipe mobile de vaccination lors du prochain week-end. La vaccination chez un généraliste reste aussi une option mais qui ne semble pas recueillir un grand succès jusqu’ici (il faut dire que dans ce cas, le ticket modérateur reste à charge du patient).

Les 20-29 ans enregistrent le taux de contamination le plus élevé avec 470 cas pour 100.000 habitants.

Après un retour de voyages à risque ou en raison d’hésitation à se faire vacciner, les jeunes enregistrent les taux d’infection les plus élevés. Si la vaccination des moins de 18 ans relève de l’ONE ou de Kind en Gezin, celle des plus de 18 ans mérite des actions spécifiques pour la rentrée de septembre. Outre des capsules sur les réseaux sociaux, les vacci-bus pourraient alors par exemple être envoyés à proximité des établissements d’enseignement supérieur.

Les binationaux pourraient avoir choisi de se faire vacciner ailleurs

Lors de ce point presse, Inge Neven a expliqué que le retard dans la vaccination à Bruxelles pourrait en partie s’expliquer la double nationalité dont dispose 35% de la population de la région. "Certaines personnes ont été vaccinées dans d’autres pays et peuvent faire valoir cette vaccination si le produit est reconnu par l’Agence européenne des médicaments. On pourrait ainsi avoir 4 ou 5% de cette population qui est déjà vaccinée, sans que nous le sachions".

Quant au pass vaccinal qui a fait descendre dans la rue, deux cent mille Français, le week-end dernier, il fait partie d’une réflexion générale en Belgique mais n’a jusqu’à présent fait l’objet d’aucune décision politique, précise encore Inge Neven.