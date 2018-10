Couvin: SR, l'ancienne fonderie Saint-Roch, est en aveu de faillite

Les dettes et les pertes connues ces derniers mois ne permettent plus à la société d'assurer son avenir. On parle de 5 millions d'euros de dettes et des pertes de près de 2 millions d'euros accumulées en 11 mois.

Le tribunal du commerce de Dinant doit se prononcer cette semaine sur cette faillite et désigner plusieurs curateurs. Ils devront décider si cela vaut la peine de chercher un repreneur pour cette société qui emploie encore 73 personnes, ou si il faut purement et simplement démanteler l'entreprise créée en 1903.