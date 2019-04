Couvin prend de nouvelles mesures à l'encontre des camps scouts

Couvin a en effet durci sa réglementation pour les camps. La commune a encore augmenté la distance réglementaire entre deux installations de camps. Le but : réduire d'avantage le nombre de camps sur son territoire.

L'année dernière, il fallait 100 mètres d'écart entre deux camps. Désormais, deux camps ne peuvent plus être dans la même prairie. C'est 100 mètres de bord de parcelle à bord de parcelle.

Une mesure qui s'applique en fait surtout pour l'entité de Pesche, où chaque été les camps sont les uns sur les autres, selon l'échevin de la Jeunesse Bernard Gilson.

"Il y a une trentaine de camps qui se trouvent l'un à côté de l'autre. Cela représente quand même un certain nombre de nuisances. Etant une région d'accueil, nous devons penser à ce que les scouts puissent y faire leur camp, mais nous devons également veiller au bien-être et à la tranquillité des riverains."

Il s'agit donc clairement d'une manière de réduire les nuisances sonores. Couvin se plaignant notamment des "totémisations" qui se déroulent en pleine nuit.

Du côté de la fédération des Scouts, on regrette une décision "unilatérale", sans concertation. "On est toujours prêt à nous adapter aux réalités locales, à chercher des solutions concertées ou à respecter le calme des riverains, nous a répondu Adrien Mouget, porte-parole, mais ici, on est mis devant le fait accompli. C'est une décision unilatérale. Ce qui est dommage."

Une décision qui pourrait aussi avoir des conséquences pour l'organisation des camps de cet été : la plupart ayant déjà réservé leur terrain, certains pourraient se retrouver le bec dans l'eau.

"Cela pourrait compliquer les camps dans la mesure où il arrive que deux camps scouts soient organisés sur des prairies contiguës. Maintenant, si la distance de 100 mètres est effectivement entre deux prairies, certaines prairies qui accueillaient jusque-là des camps scouts vont poser problème puisque les propriétaires ne pourront plus le faire."

La fédération rappelle également qu'elle encourage à mettre en place un "Monsieur - Madame camp" dans chaque commune. Soit une personne désignée par l'administration communale pour faire la liaison entre les camps et les autorités communales et les riverains.