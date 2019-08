Couvin: le commerce en crise dans le centre à cause du contournement?

Chaque mercredi, le marché hebdomadaire attire la foule à Couvin. De quoi permettre aux commerces locaux de souffler un jour de la semaine. Car le reste du temps, dans cette petite ville frontalière de 14.000 habitants, les commerçants souffrent. Le contournement autoroutier, qui sera inauguré les 31 août et 1er septembre, est pointé du doigt. D'une part, car il facilite l'accès à la France et d'autres villes comme Charleroi pour des Couvinois qui ont tendance à déserter leur centre-ville. D'autre part, car les automobilistes et les camionneurs ne s'arrêtent plus dans cette ville étape. Résultat : des enseignes ferment et les habitants se plaignent du manque d'animation en ville.