Couvin 2018: les socialistes, lâchés par leur partenaire de coalition, perdent le mayorat

Après deux mandats consécutifs, le socialiste Raymond Douniaux ne sera plus bourgmestre de Couvin. Engagé dans un duel fratricide face à sa tête de liste au sein du groupe PEP'S, c'est bien lui qui, depuis la dernière place, s'impose au nombre de voix de préférence (1844 contre 1116 pour Eddy Fontaine). Mais voilà, bien que vainqueur du scrutin, PEP'S est lâché par son ancien partenaire CVN qui a préféré s'associer au cartel MR-IC et Raymond Douniaux devrait donc laisser la place à Maurice Jennequin, champion des voix de préférence sur la liste CVN (tendance Cdh).

Par rapport au scrutin précédent, PEP'S (ex-PS) se renforce avec 37,51% (+4,11%) et décroche même un siège supplémentaire au conseil communal (10).

Les deuxième et troisième se suivent dans un mouchoir de poche: CVN avec 24,26% (-2,88%) et le cartel MR-IC avec 23,93%. Chacune des deux listes obtient 6 sièges au conseil communal. Sur le plateau de la télévision locale Canal C, les deux têtes de liste Maurice Jennequin (CVN) et Francis Saulmont (MR-IC) ont confirmé avoir conclu un accord de majorité renvoyant PEP'S dans l'opposition pour les six prochaines années.

Ecolo réussit son pari et réintégre le conseil communal après six ans d'absence: les Verts récoltent 7,66% des suffrages (+1,06%) et auront un siège de conseiller.

Pour leur première participation au scrutin communal couvinois, les deux dernières listes se tiennent à quelques centièmes de pourcent et ne seront pas représentées au conseil; 3,33% pour le mouvement identitaire d'extrême-droite Nation et 3,31% pour la liste de gauche radicale C.H.E.