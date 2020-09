Courtrai : l'espace événementiel spécial coronavirus n'ouvrira pas ce samedi à cause des intempéries

L'ouverture de Depart XXL, un nouvel espace public en plein air à Courtrai destiné à accueillir des événements pouvant recevoir jusqu'à un millier de personnes de manière sécurisée d'un point de vue sanitaire, a été annulée samedi en raison de la tempête Odette qui fait rage. La sécurité des artistes et des visiteurs ne pourrait être garantie en ces temps orageux.

L'événement affichait complet avec quelque 1.200 tickets de vendu.

Les organisateurs et les autorités locales cherchent d'ores et déjà une nouvelle date afin que l'événement puisse avoir lieu prochainement.

Le nouvel espace public, composé de 42 conteneurs maritimes, permet d'accueillir 1.200 personnes tout en respectant les mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus. Chaque conteneur est équipé d'une scène, d'un bar et de toilettes. Le public assiste à l'événement par bulles de cinq, lesquelles sont ventilées dans quatre compartiments de 400 personnes. Chaque compartiment possède son propre bar, ses propres sanitaires et ses propres entrée et sortie afin que les spectateurs ne puissent entrer en contact les uns avec les autres.