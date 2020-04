Court-Saint-Etienne : un fonds pour soutenir les commerces et les indépendants

300.000 euros : c’est le montant du budget que la commune de Court-Saint-Etienne a dégagé pour constituer un fonds de soutien aux commerçants et aux indépendants impactés par le Covid-19.

Dans un communiqué, la commune explique sa démarche. "Dans un premier temps, la commune distribuera des chèques à chaque ménage stéphanois. Le montant sera proportionnel à la composition du ménage et oscillera entre 40 et 85 euros, en coupures de 5 euros. Les chèques seront valables dans les commerces et chez les indépendants de Court-Saint-Etienne dès le début du déconfinement pendant une durée limitée, afin de soutenir rapidement les bénéficiaires".

Les modalités concrètes seront communiquées prochainement. Une évaluation suivra. Infos sur www.court-st-etienne.be