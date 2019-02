Court-Saint-Etienne: deux ans de prison ferme pour avoir harcelé sa voisine dont il était amoureux

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut un habitant de Court-Saint-Etienne né en 1991, à deux ans d'emprisonnement ferme. En état de récidive, il était poursuivi dans deux dossiers distincts mais se rapportant à ses relations avec sa voisine et la famille de celle-ci. Il a harcelé cette victime durant plus d'un an, s'est rendu coupable d'entrave méchante à la circulation alors qu'elle circulait sur la voie publique, et a frappé son père au point de lui faire subir plusieurs jours d'incapacité.

La victime était en réalité la voisine du prévenu, de 2014 à 2018 à Court-Saint-Etienne. Ils avaient noué une relation d'amitié mais le Stéphanois, amoureux, espérait davantage. A partir de 2016, il a alors harcelé cette jeune dame en lui laissant des messages anonymes, en la suivant dans la rue, en menaçant de s'en prendre à sa famille si elle ne cédait pas à ses avances, et en promettant de faire de sa vie un enfer. Il a également posé certains gestes de menaces, comme placer des lames de rasoir sur le pare-brise de la voiture de la victime.

Alors que celle-ci s'était rendue dans un restaurant, le prévenu l'a aussi interceptée avec sa voiture, plaçant son véhicule en travers des deux bandes de circulation de la voie publique pour l'obliger à s'arrêter. Elle a refusé d'ouvrir sa portière et a filmé la scène, pour que la police visionne les images.

En août 2018, la famille de la dame a décidé de déménager à la suite de ce conflit de voisinage. Dépité par ce déménagement, le prévenu est sorti de chez lui et a frappé le père de sa voisine en plein visage, lui occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail.