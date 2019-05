Court-Saint-Etienne: après 20 ans d'attente, la première pierre de la future salle de la Courtoise a été posée

C'est donc la (presque) fin d'une longue attente pour le club de gym, qui revient enfin sur ses terres d'origines, sur le site du Collège Saint-Etienne.

Un projet de longue haleine pour le président du club, Fred Hautrive, qui a débarqué à la Courtoise en 1998. Et depuis, l'engouement n'a cessé d'augmenter autour de la gymnastique. Au point qu'aujourd'hui, le club compte 415 gymnastes et une trentaine d'entraîneurs.

Qu'est-ce qui va changer dans cette future salle ?

D'abord, ils gagneront de l'espace. Pour l'instant, les athlètes sont dispatchés sur différents sites. Notamment parce que les infrastructures de la salle de Hachrelle ne permettent pas à toutes les disciplines de travailler. Par exemple, la gymnastique rythmique doit s’entraîner ailleurs. Même chose pour les jeunes qui sont en D1 et en D2.

Du coup, pour Fred Hautrive, la nouvelle salle à plus d'1,7 million d'euros, c'est un nouveau monde. "L'arrivée de ce nouveau projet va engendrer de nouvelles dépenses mais de toute façon ce sera pour la bonne cause : c'est l'évolution des jeunes, la création d'un pôle performance (amener au plus haut niveau pour ceux qui font de la compétition, sans oublier les gymnastes qui font du loisir !). L'infrastructure sera accessible à tous, et dans les meilleures conditions. On va pouvoir rassembler tout le monde au même endroit. Pour la cohésion du club, l'appartenance et l'identité du gymnaste à La Courtoise, c'est quelque chose de très important. Avec ce nouveau projet, on change véritablement de monde !"

Et puis, pour les moins sportifs aussi, c'est une bonne nouvelle : la future salle offrira 250 places en tribune. De nouvelles poutres, des fosses et d'autres matériels sont aussi prévus, pour pouvoir accueillir jusqu'aux compétitions nationales. Pour tout ça, rendez-vous, normalement, en septembre 2020. La nouvelle salle du club de la Courtoise est une première étape. Dans un second temps, la salle multisports du collège - qui existe déjà - sera pour sa part rénovée.