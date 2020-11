Cours en ligne : " on fait exactement comme si on était en classe"

La rentrée des classes, c’est pour lundi. Des cours en classe, de la maternelle à la deuxième secondaire. Ensuite c’est 50/50. A moitié à la maison, à moitié à l’école. Ces cours en ligne, certains profs commencent à s’en accommoder.

Faire cours par écrans interposés, c’est un nouveau métier. Il faut maîtriser l’outil informatique à la perfection et s’occuper de sa classe en même temps.

Un défi qui n’en était pas vraiment un pour Lisi Weiss. Cette professeure d’allemand à l’Athénée Royal Air Pur à Seraing a vite pris le pli. " Avant je donnais cours dans le privé et j’utilisais déjà des outils comme Skype ", explique l’enseignante. " La différence ici, c’est que j’ai toute une classe devant moi ".

Pour ses cours, Lisi Weiss utilise la pédagogie de l’immersion. Tout doit se faire en allemand. Des gestes, des mimes ou des dessins, oui, mais pas un mot de français ! Autant de choses qui restent tout à fait possible lors d’un cours virtuel.

C’est plus calme qu’en classe



Selon cette enseignante, le tout est de bien gérer les micros. " Je coupe les micros des élèves et je ne les active que lorsqu’ils prennent la parole. Ou alors ils le font eux-mêmes. C’est plus calme qu’en classe"

La prof voit même certains avantages aux nouvelles technologies : " si un élève chahute, je peux couper son micro ou même l’exclure de la conférence ", s’amuse-t-elle.

Des situations qui restent tout de même rares, car Lisi Weiss veille plutôt à instaurer une ambiance bienveillante et conviviale dans sa classe. " Je leur fais des petites blagues, on plaisante ensemble. J’essaie de leur faire oublier cette situation stressante. On s'amuse et on fait exactement comme si on était en classe".

Je leur dis de ranger leur chambre, de ne pas venir en pyjama

Souvent, en secondaire, le rôle d’un enseignant, c’est aussi d’instaurer la discipline. Un rôle que Lisi Weiss continue d’endosser, même par vidéoconférence. " Je leur dis de ranger leur chambre pour que je ne vois pas le bazar, de ne pas venir en pyjama ou de ne pas prendre leur petit-déjeuner. Il faut qu’ils prennent conscience que ça reste un cours et qu’ils doivent se comporter comme à l’école ".