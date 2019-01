Un procédé unique

Courcelles : une entreprise de désalcoolisation par Meurens et Stassen - © Tous droits réservés

Le matériel est allemand, mais Olivier Meurens, administrateur de M.I.S. précise "nous avons été extrêmement exigeant avec le fournisseur et demandé des améliorations spécifiques à nos besoins. Notre matériel est vraiment au top".

Mais comment ça marche? Naturellement, en chauffant, l'alcool s'évapore plus rapidement que l'eau, le vin, la bière. Mais de manière à ne pas chauffer exagérément ces produits, cette opération est réalisée sous vide. Et seulement 25° suffisent à obtenir une évaporation de tout l'alcool contenus dans les boissons. "D'autres procédés moins récents existent mais ne garantissent pas un taux de 0% d'alcool. Ici, nous sommes particulièrement attentif à bien atteindre ce taux de 0,0%" ajoute Olivier Meurens. Le fait de ne pas chauffer le produit au-delà de 25° permet en outre de ne pas l'altérer et de garder la plus grande partie de ses spécificités gustatives "mais il ne faut pas se mentir, complète Olivier Meurens, on s'en approche de plus en plus, mais on n'est pas encore exactement sur les goûts du produit d'origine".