Courcelles : un entrepôt détruit par les flammes durant la nuit

Un violent incendie a touché durant la nuit de vendredi à samedi entre 23h30 et minuit un entrepôt à l'arrière de la place Jean Ransy à Courcelles (province de Hainaut), ont indiqué les pompiers et la zone de police des Trieux, confirmant une information de plusieurs médias. Les causes de l'incendie sont inconnues. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits.

Les pompiers de la caserne de Jumet ont été requis durant la nuit au sein d'un entrepôt touché par les flammes à l'arrière de la place Jean Ransy et à hauteur de la rue du Temple à Courcelles. Le feu s'est aussi propagé à la toiture du bâtiment.

La zone de police des Trieux a également procédé à l'évacuation de plusieurs dizaines de riverains à la suite de quelques explosions. "Les pompiers ont sollicité, à titre préventif, l'évacuation de riverains situés place Jean Ransy, rue du Pasteur Noir et rue du Temple. Une partie d'entre eux ont été hébergés par leur famille et une trentaine d'entre eux sont restés durant une bonne heure au sein de l'hôtel de police à la rue du Temple avant de pouvoir réintégrer leurs habitations", a précisé la zone de police des Trieux.

Aucun blessé n'est à déplorer. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. L'origine du sinistre est inconnue.