Courcelles: triomphe de Caroline Taquin, qui rempile comme Bourgmestre et obtient la majorité absolue

La liste Bourgmestre, avec à sa tête Caroline Taquin, est largement majoritaire avec 50,55% des voix et 18 sièges sur 31.

En 2012, le MR n'avait obtenu "que" 11 sièges, mais avait pu compter sur l'appui du cdh et d'ECOLO pour constituer une majorité, qui avait mis fin à 60 ans d'hégémonie socialiste.

Le triomphe de Caroline Taquin, qui a obtenu sur son nom seul 6401 voix (pour 8825 voix obtenues par sa liste au total), lui permettrait même de gouverner désormais seule.

Le PS, mené par Laurence Meire, venue de Chapelle-lez-Herlaimont, recueille 23,98% des voix (-10,59% par rapport à 2012) et n'obtient que 8 sièges (pour 13 en 2012)

Il est suivi par ECOLO avec 11,95% des voix et 3 sièges, par le cdH avec 7,59% des voix et un siège et par Défi avec 5,93% des voix et un siège.