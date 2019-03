Courcelles : les p'tits poyons ki djasent wallon

Pour la huitième année consécutive, le CHADWE, le Centre Hainuyer d'Animation et de Documentation du Wallon à l'Ecole, organise cette semaine, via sa section de Courcelles, un stage de wallon pour les enfants. Paul, Charlotte, Charline, Thomas, Gabrielle ont entre 6 et 12 ans. Depuis ce lundi, ils passent 3 heures chaque matin à apprendre le wallon. Ce qui les amusent, c'est la découverte d'une "nouvelle" langue. "Comme ça quand j'irai en vacances dans d'autres pays, je pourrai parler avec d'autres gens qui parlent le wallon", assure, très sûre d'elle, Charline, 7 ans.

Les douze enfants qui prennent part à ce stage sont encadrés par Axelle Urbain, Marie-France Gilles et Jeannine Hansenne, toutes les trois membres du CHADWE. Jeannine, 76 ans ressent un réel bonheur à transmettre ses connaissances à un si jeune public : "c'est un plaisir immense. Ils ont l'apprentissage très facile. Bien sûr certains enfants apprennent plus facilement parce qu'ils entendent parler wallon chez eux. Mais c'est étonnant ce qu'ils peuvent retenir. En fait, même s'ils ne le parlent pas, la fibre wallonne est toujours en eux et ils comprennent beaucoup de choses". Mais au-delà du plaisir réciproque partagé par Jeannine et ses très jeunes élèves, la doyenne du stage considère aussi que c'est un devoir pour elle de participer à cette transmission : "Certains disent "quand on ne sera plus là, le wallon disparaîtra". Mais non, justement, c'est pour cela que nous sommes-là. Pour que le wallon ne meurt pas. C'est un patrimoine culturel important. Et ici à Courcelles, nous sommes bien aidés".

Ce mardi, les enfants ont reçu les textes qu'ils réciteront vendredi devant leurs parents. 24 heures plus tard, leur maîtrise est assez époustouflante. Ecoutez plutôt :