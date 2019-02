Courcelles: le collège communal lourdement sanctionné dans l'affaire des "boîtes à tartines" ?

La commission électorale wallonne annoncera ce mardi matin sa décision. Et elle devrait être sévère...

La bourgmestre MR Caroline Taquin et les échevins MR, cdH et Ecolo devraient en effet voir leur salaire raboté de 40% durant trois mois. Une sanction lourde à cause… d'une boîte à tartines !

Rappelez-vous : ces fameuses boîtes avaient été distribuées dans le cadre du projet "Senior Focus" quelques semaines avant les élections communales d'octobre dernier. Le problème, c'est que ces boîtes, bleues, portaient l'inscription "Commune de Courcelles - la bourgmestre Taquin et le collège". Publicité électorale déguisée, il n'en fallait pas plus pour que le PS, dans l'opposition, hurle et se saisisse de l'affaire en déposant plainte auprès des instances wallonnes.

La décision – sévère, on l'a dit plus haut - doit être annoncée ce mardi à 10h00 à Namur, mais elle a déjà transpiré dans la presse. La bourgmestre dit ne pas comprendre la sanction car elle avait demandé un avis administratif avant de lancer la distribution.

Johan Pétré, l'échevin cdH, se dit quant à lui outré par cette décision si elle devait se confirmer. Ecolo lui, n'a pas encore réagi.