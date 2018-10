La liste Bourgmestre, avec à sa tête Caroline Taquin, est majoritaire avec 51,14% des voix et 18 sièges. Le PS, mené par Laurence Meire, venue de Chapelle-lez-Herlaimont, recueille 23,53% des voix (-11,04% par rapport à 2012) et 8 sièges. Il est suivi par ECOLO avec 12,02% des voix, par le cdH avec 7,68% et par Défi avec 5,64%.